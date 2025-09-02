El panorama político sanjuanino se complejiza a medida que se acerca la elección de octubre, Abel Chiconi, candidato mileista de Viva la Libertad, salió a marcar la cancha. El candidato a diputado nacional aseguró que su espacio es el único que propone una transformación genuina para San Juan, distanciándose del oficialismo provincial.

En el programa del Café de la Política, Chiconi se mostró confiado en el respaldo del electorado sanjuanino, a pesar de que la propuesta de su espacio es a largo plazo. "Nosotros no especulamos respecto a lo que ocurra en octubre", sentenció, y agregó: "Si vemos una tendencia al cambio y creemos que San Juan entiende este proceso sabiendo que es a largo plazo, por eso sin dudas entendemos que nos acompañarán".

Publicidad

La crítica del candidato libertario se dirigió de manera sutil, pero directa hacia la alternancia de poder que se produjo en la provincia, pero para Chiconi el cambio de color político no se tradujo en una verdadera renovación. "En San Juan no se nota que el cambio de color político se cristalice en algo nuevo o que exista algo nuevo, veo la misma línea de trabajo y la sociedad decidirá qué quiere", afirmó.

El referente de Milei en San Juan insistió en que su propuesta es la única que apunta a una transformación profunda y estructural, un camino que, si bien es complejo, consideran necesario. "Nosotros apostamos al largo plazo, que sabemos que no es fácil, pero que son necesarios luego de décadas haciendo lo mismo", explicó Chiconi, haciendo hincapié en que la visión de La Libertad Avanza va más allá de un simple recambio de nombres en el poder.

Publicidad

Finalmente, Chiconi enfocó su discurso en la agenda nacional, mencionando una de las propuestas clave del espacio libertario para la próxima etapa legislativa. "Lo que se viene es una elección nacional en la que proponemos una ley laboral nueva con cambios estructurales y nosotros proponemos los verdaderos cambios", concluyó. De esta manera, el candidato intentó posicionar a su partido como la única opción que ofrece una ruptura real con las viejas prácticas políticas, diferenciándose tanto del peronismo como de la nueva gestión provincial y buscando consolidar un espacio propio en el tablero electoral sanjuanino.

Publicidad

Textuales

Abel Chiconi / Candidato a diputado de Viva la Libertad