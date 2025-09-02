En el centro de San Juan se observa un aumento de inmuebles convertidos en playas de estacionamientos, motivado por la demanda de estacionamiento y la inseguridad. Esta tendencia se refleja en varias calles sanjuaninas, donde antiguos edificios y casas están siendo demolidos o adaptados para guardar vehículos.

Leonardo Pérez, vicepresidente del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios, explicó a DIARIO HUARPE que se trata de un fenómeno reciente: “Es algo nuevo que está pasando debido a la demanda y al alto costo de construir. Calculamos que alrededor de 10 inmuebles se han transformado en playas de estacionamientos pequeñas. No se trata de construcciones nuevas, sino de propiedades derribadas y adaptadas para este uso”.

En cuanto a los aparcamientos, Pérez señaló que la sobreoferta generó una caída en el valor de los terrenos en calles cercanas al microcentro, como San Luis, 9 de Julio, avenida Alem, avenida Rioja, avenida Libertador y 25 de Mayo. “Hay gente que aprovecha para comprar casas en esas zonas para demolerlas y, como la construcción está muy cara, las usan como playas de estacionamiento hasta que se estabilice el mercado”, detalló.

En esa misma línea, Pérez resaltó que este año fue positivo en ventas de inmuebles, principalmente porque los precios actuales permiten que comprar sea más barato que construir. Además, destacó que los créditos hipotecarios fueron un factor favorable para las ventas, ya que representan cerca del 20% de las operaciones totales y contribuyen al crecimiento del mercado. Asimismo, agregó que la mayor parte de las transacciones corresponde a inmuebles usados, más del 80% de viviendas y departamentos, mientras que el resto incluye locales comerciales, terrenos y galpones.

Pérez indicó que la falta de estacionamiento en la provincia y la insuficiencia de cocheras existentes impulsan esta práctica. Además, el aumento de las ventas durante 2025 ha favorecido el crecimiento de este fenómeno, que probablemente se mantenga hasta que el mercado se estabilice.

Precio de las playas de estacionamiento

Tanto las cocheras como las playas de estacionamiento tienen formas de pagar mensualmente, tiene un valor aproximado de $30.000, mientras que por hora un auto cuesta $3.000, una camioneta $4.000 y una moto $2.000.

¿Cuánto sale construir en la provincia?

De acuerdo al informe Índice Circot (Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional), elaborado por la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, el valor del metro cuadrado en agosto llegó a $1.318.600,20. Con esa cifra, construir una casa de 77,10 m2 requiere de $101,664.075,42.

En eso, la variación de mes a mes de precios del costo de los materiales de construcción fue de 0,88% y sobre el costo de la mano de obra, se alcanzó 1,10%.