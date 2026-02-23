WhatsApp anunció el lanzamiento de una nueva función denominada “Historial de Mensajes”, una herramienta pensada para mejorar la experiencia en los grupos y facilitar la integración de nuevos participantes.

La actualización permite que, al agregar a un nuevo miembro, el administrador pueda compartir entre 25 y 100 mensajes recientes del chat. De esta manera, la persona que se suma puede conocer el contexto de la conversación sin necesidad de que otros integrantes reenvíen mensajes o capturas de pantalla.

El despliegue comenzó de forma gradual el 19 de febrero y se espera que llegue progresivamente a todos los usuarios. Se trata de una de las funciones más solicitadas a nivel global, ya que resuelve uno de los inconvenientes más frecuentes en los grupos: la falta de información previa para quienes ingresan a mitad de una discusión o intercambio.

Hasta ahora, los nuevos miembros solo podían leer los mensajes enviados desde el momento en que eran añadidos, lo que obligaba a los administradores o participantes a reenviar contenido relevante de manera manual.

Además de esta novedad, la aplicación de mensajería trabaja en otras posibles actualizaciones, entre ellas un sistema de suscripción para eliminar anuncios en canales y Estados, junto con herramientas orientadas a mejorar el control y la experiencia de uso dentro de la plataforma.

Con esta incorporación, WhatsApp busca reforzar la dinámica de los grupos, que se han convertido en uno de los principales espacios de interacción dentro de la aplicación.

Cómo funciona el “Historial de Mensajes”

La función se integra directamente en el proceso de añadir un nuevo miembro al grupo: