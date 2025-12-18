Aun cuando el debate legislativo por la reforma laboral fue postergado hasta febrero del próximo año, los sindicatos de San Juan decidieron sostener la convocatoria y salir a la calle para expresar su rechazo al proyecto que impulsa la gestión de Javier Milei. La movilización se desarrolló este jueves en el centro de la ciudad y reunió a organizaciones gremiales nucleadas en la CGT y la CTA, junto a sindicatos de distintos sectores.

La protesta comenzó con una columna que recorrió cerca de diez cuadras y finalizó frente a la Catedral, donde se realizó el acto central. Allí se dio lectura a un documento consensuado por las organizaciones sindicales y, como cierre, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. La consigna común fue advertir que la iniciativa oficial no representa una modernización del sistema laboral, sino un retroceso en derechos adquiridos.

Publicidad

Entre los gremios que participaron se encontraban Camioneros, Apunsj, AOMA, Adicus, Uocra, Satsaid, UOM, Telefónicos, Farmacia, UPCN, ATE, UDAP, UDS, Sadop y Judiciales, entre otros. En paralelo, los secretarios generales de la CGT San Juan, Eduardo Cabello y Víctor Menéndez, viajaron a Buenos Aires para sumarse a la movilización nacional que tuvo lugar en las inmediaciones del Senado.

En la marcha local se destacaron dirigentes sindicales de peso, entre ellos José “Pepe” Villa, quien encabezó la columna de UPCN y fue uno de los encargados de leer el documento. En ese marco, Villa cuestionó con dureza la propuesta del Ejecutivo nacional al afirmar que “nos quieren confiscar derechos” y sostuvo que se trata de un modelo que busca avanzar sobre conquistas históricas de los trabajadores.

Publicidad

Las expresiones de rechazo también encontraron eco en el arco político. El exgobernador José Luis Gioja acompañó la movilización y señaló que “la chequera y el látigo ya no solucionan los problemas”, al tiempo que remarcó que para generar empleo es necesario impulsar políticas productivas y no medidas que desprotejan a la industria y al trabajo. En la misma línea se manifestó Facundo Perrone, presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia, quien aseguró que no está en contra de discutir una reforma laboral, pero sí de “una que atrase 100 años”.

La manifestación contó además con la presencia de otros referentes políticos, como el diputado provincial Mario Herrero, el concejal Sergio Carrión y Juan Carlos Gioja. El documento leído por la CGT y la CTA sanjuaninas advierte que la reforma facilitaría la precarización laboral, debilitaría el sistema jubilatorio y las obras sociales, y podría profundizar la desigualdad social, generando un escenario de mayor conflictividad.