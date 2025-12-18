La Copa Mundial de la FIFA 2026 se perfila como una edición histórica no solo por la ampliación de participantes y la organización conjunta entre tres países, sino también por un nuevo hito en el calendario del fútbol internacional: el encuentro número mil en la historia del certamen.

Según confirmó la FIFA, el partido 1.000 de la máxima cita futbolística se jugará entre Japón y Túnez el 20 de junio de 2026, en el Estadio BBVA de Monterrey, México. Este encuentro será parte de la segunda fecha del Grupo F, donde cada punto será vital para asegurar un lugar en la siguiente ronda.

La Copa Mundial 2026 es una competencia de grandes cambios y récords, ya que por primera vez reunirá a 48 selecciones, superando el antiguo formato de 32 equipos, y contará con doce grupos en la fase inicial. Además, tiene como particularidad la triple sede: Estados Unidos, México y Canadá compartirán la localía, abriendo las puertas a una edición marcada por la diversidad de culturas y escenarios.

El reciente sorteo de la fase de grupos, realizado por la FIFA y encabezado por Gianni Infantino, definió no solo la ubicación de los equipos clasificados, sino también la de los seis puestos restantes que se decidirán entre marzo y junio a través del repechaje de la UEFA y el Torneo Clasificatorio Intercontinental.

La llegada al partido 1.000 es, para la Copa del Mundo, mucho más que una cifra redonda. Representa décadas de emociones, triunfos, caídas y recuerdos inolvidables para millones de aficionados en todo el planeta. La edición 2026 buscará honrar esa historia con un evento que reunirá a selecciones de todos los continentes, ampliando el legado competitivo y cultural que distingue a los mundiales.

El Estadio BBVA de Monterrey, uno de los recintos deportivos más modernos y emblemáticos de México, será el escenario de este encuentro histórico. La cuenta oficial de X (Twitter) de la sede confirmó que "el partido 1.000 en la historia de las Copas del Mundo se jugará en nuestra casa" y que el 20 de junio será un día que quedará marcado para siempre.