El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián Tapia, celebró el tercer aniversario de la consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 desde el Estadio de Lusail, escenario donde el equipo de Lionel Scaloni obtuvo su tercera estrella el 18 de diciembre de 2022.

En un video grabado en el mismo lugar y a la misma hora en que se disputó la final contra Francia en 2022, el dirigente se refirió a la consagración. "Hoy se cumplen tres años, en el mismo estadio, a la misma hora, el mismo lugar... Acá salimos campeones del mundo. Acá ganamos la tercera. ¡Vamos Argentina! ¡Aguante Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos por la cuarta!", expresó Tapia en una grabación con el Lusail de fondo.

El presidente de la AFA también compartió imágenes de la consagración y de él mismo festejando con el trofeo de la Copa del Mundo. Tapia viajó a Doha para asumir formalmente su rol como miembro de la FIFA y aprovechó su estadía para conmemorar el aniversario junto a hinchas y jugadores.

Además, estuvo presente en la final de la Copa Árabe de la FIFA entre Marruecos y Jordania, la cual se disputó en el Estadio Lusail. La presencia de Tapia se dio luego que de su nombre quedara en el foco de las opiniones deportivas tras el título que la AFA le otorgó a Rosario Central como "campeón de Liga".

Con el correr de las horas, Claudio Chiqui Tapia subió más publicaciones en su Instagram para recordar el título en Qatar. "18/12/2022 - 14:55 hs. Un momento para la eternidad", expresó en un posteo que estaba acompañado por imágenes del penal de Gonzalo Montiel.

Por su parte, el presidente de la AFA le dedicó un apartado especial a Lionel Messi, el capitán de la Selección. "Gracias, Leo Messi, por defender la Albiceleste con amor propio y por demostrar que con trabajo, constancia y mucho sacrificio se puede salir adelante y lograr grandes cosas", expresó Tapia.

Vale destacar que, a lo largo de la jornada, gran parte de los futbolistas que integraron el plantel campeón del mundo también realizaron un posteo especial para rememorar el hito en Qatar.