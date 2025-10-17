La Justicia Federal de Tucumán resolvió el procesamiento de Valentina Olguín, una cantante e influencer de 26 años, por su presunta participación en maniobras de contrabando simulado. El procesamiento, dispuesto por el fiscal federal Agustín Chit, se enmarca en una causa que investiga el uso de CUITs de al menos cinco gobernadores argentinos para el ingreso irregular de ropa desde el exterior.

El delito se centró en el sistema courier, diseñado para operaciones de bajo volumen pero sujeto a regulaciones estrictas. Olguín habría utilizado las identidades fiscales de terceros para sortear el límite legal de cinco importaciones anuales por persona.

Los gobernadores cuyos CUITs figuran en el expediente son Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Según el expediente judicial, la artista realizó 16 compras internacionales utilizando identidades ajenas. Las operaciones se detallan de la siguiente manera: usó el CUIT de Jaldo cinco veces, el de Ziliotto cinco veces, el de Kicillof cuatro veces, el de Frigerio una vez y el de Orrego otra vez.

El fiscal Chit decidió agravar los cargos por considerar que hubo un accionar sistemático, organizado y con conocimiento de su ilegalidad, lo que transforma la acusación en contrabando simulado en concurso real.

En el caso específico del gobernador Marcelo Orrego, la Justicia avanzó rápidamente y se alcanzó un acuerdo de resarcimiento económico. Olguín deberá pagar $500.000, suma que será donada al Hospital de Niños de San Juan, buscando reparar el daño ocasionado por el uso indebido de la identidad fiscal del mandatario.

La causa quedó radicada en Tucumán. El juez federal José Manuel Díaz Vélez impuso restricciones severas a Olguín: la artista tiene prohibido salir del país hasta prestar declaración indagatoria, fijada para el 4 de noviembre. Además, ya pesa sobre ella un embargo por $5 millones.

Valentina Olguín había intentado desvincularse del delito. Ella declaró que recibía ropa de una marca extranjera con la que colaboraba como influencer, y para poder recibir más de cinco envíos al año, buscaba CUITs entre conocidos.

En su defensa, Olguín aseguró que fue “por ignorancia, no por maldad”. La cantante afirmó: “Nunca pensé que entre esos CUITs estaban los de gobernadores”. Pese a su descargo, reconoció el error: “Estoy arrepentida. Sé que fue grave y estoy dispuesta a asumir las consecuencias”.