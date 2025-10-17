Pablo Laurta, el hombre acusado de múltiples crímenes, fue trasladado este viernes tras las medidas dictaminadas en Entre Ríos. Se determinó que Laurta sea llevado a la ciudad de Gualeguaychú y de ahí a Córdoba.

El traslado se realizó desde Concordia hasta Gualeguaychú, para luego ser derivado directamente hasta la cárcel de Bouwer en Córdoba.

A la salida de la Fiscalía de Concordia, el sujeto fue custodiado bajo un amplio operativo de seguridad. A pesar de la presencia policial, Laurta se expresó ante las cámaras de los medios presentes y manifestó: “Me tapan para que no hable”.

Esta declaración se da en medio del procedimiento judicial que culminará en la provincia de Córdoba, donde Laurta será juzgado por los crímenes ocurridos en esa jurisdicción.

En la jornada del jueves, en Entre Ríos, a Laurta se le dictaminaron 120 días de prisión preventiva por el caso del remisero Martín Sebastián Palacio. Además, el miércoles, Laurta se había negado a declarar y fue imputado por el delito de homicidio criminis causa en el caso de Palacio.

Ahora, tras su traslado a Córdoba, se espera que en las próximas horas Laurta sea indagado por los fiscales que llevan adelante el caso por los femicidios. En Córdoba, el acusado deberá responder por los femicidios de su ex pareja, Luna Giardina, y de su ex suegra, Mariel Zamudio. También se espera que se le dicte la prisión preventiva en esta nueva jurisdicción.