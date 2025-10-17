Como si la reciente confirmación del noviazgo entre Nico Vázquez y su compañera en la obra Rocky, Dai Fernández, no hubiera generado ya "mucho revuelo", una nueva "verdadera bomba" comenzó a circular apenas unos días después: el rumor de que la pareja estaba esperando su primer hijo.

La versión de paternidad surgió en el programa "Pasó en América". Allí, el periodista Tartu (Augusto Tartúfoli) afirmó con seguridad que Vázquez y Fernández serían padres. Sin embargo, la fuente aclara que el periodista en realidad hizo un "vaticinio," aclarando que se trataba de una intuición sobre el futuro de la pareja y no de información verificada.

Debido al "gran malentendido" generado, el propio Nico Vázquez salió "furioso" al cruce de este rumor en plena madrugada del viernes 17 de octubre de 2025.

Utilizando sus cuentas de X y de Instagram, el actor escribió un posteo de desmentida en el que fue contundente: "No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente FALSA".

Vázquez no solo desmintió el embarazo, sino que arremetió contra la práctica de generar contenido engañoso. Explicó que este es "un ejemplo más de clickbait: (información falsa y engañosa) de esta manera confunden a la gente". Además, el actor expresó el daño emocional que le causó la difusión: "realmente estas cosas duelen y lastiman mucho". Con enojo y decepción, concluyó su mensaje pidiendo respeto: "No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie. Ya que es una falta de respeto. Gracias!".

La "apresurada desmentida" del actor puede tener relación con su historia personal. Vázquez y Gimena Accardi estuvieron juntos por casi 20 años, y durante ese tiempo, "nunca habían podido cumplir el sueño de tener un hijo".

La confirmación del noviazgo de Vázquez y Fernández había ocurrido hacía solo unos días, con el actor haciendo hincapié en que la relación "es algo que empezó ahora". Esta nueva etapa llega tras la separación de Vázquez y Accardi, donde se especuló que una infidelidad previa por parte de Accardi, aunque perdonada por Nico, pudo haber sido determinante en la ruptura.

Para Gimena Accardi, esta falsa noticia sobre la paternidad de su ex con Dai Fernández "seguro hubiera sido una noticia shockeante", lo que refuerza los motivos de la rápida intervención de Vázquez.