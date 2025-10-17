Agustina Peñalva, periodista de C5N, compartió un "contundente descargo" este miércoles, contando una "historia de persecución y acoso que sufre en primera persona desde hace varias semanas". La locutora se quebró al aire, manifestando su desesperación: "Estoy presa, viviendo dentro de una película de terror. No puedo ni respirar".

Peñalva, quien está con un botón antipánico, lamentó tener que salir a contar este tipo de historias cuando siempre pensó que jamás le tocaría a ella.

Publicidad

El hostigamiento comenzó en agosto por redes sociales, donde el acosador le enviaba "20 o 30 mensajes por día". La periodista tuvo un primer momento de alerta cuando el hombre le dijo que estaba "buscando la forma de encontrarme sola".

Tras bloquearlo por Instagram, el acosador continuó acechándola por X, abriéndose "nuevas cuentas".

Publicidad

La persecución escaló al plano físico de manera inusual. Peñalva relató que, en una ocasión, un hombre se le acercó en un restaurante para hablarle de su trabajo. A los pocos días, la persona que le hace las manos le contó que alguien había llamado para regalarle un servicio.

El acoso se extendió a su rutina de ejercicios. Peñalva contó que en el gimnasio, una persona se "cuelga de la cinta de una forma abrupta" para preguntarle si iba a ir a trabajar. Ella salió "disparada" y al preguntar, le informaron que esa persona se había anotado "hacía menos de una semana".

Publicidad

Peñalva tomó la decisión de hacer una denuncia formal, pero esta persona continuó siguiendo sus pasos, llevando regalos a los lugares que frecuenta y bombardeándola a mensajes. Luego de una segunda denuncia, le fue entregado el botón antipánico.

La periodista reveló que el hombre que la acosa tiene antecedentes y que "estuvo preso en una institución de salud mental por acosar a otra persona". Peñalva lamentó la libertad del sujeto, quien "vive a 8 cuadras de mi casa".

En un momento de profundo quiebre emocional, Peñalva habló directamente a su acosador a través de la cámara: "No quiero tus flores, tus dulces ni tus regalos. Quiero recuperar mi vida normal".

Finalmente, Peñalva relató el momento más grave, ocurrido el viernes pasado, cuando al salir de la cancha de San Lorenzo, el hombre la "interceptó". La periodista confesó que "tuvimos un forcejeo" y que el acosador le dijo una frase escalofriante: "me dijo que si estaba con él no me iba a pasar nada".

La periodista de C5N concluyó que la situación la ha dejado en un estado de dependencia total: "no puedo salir tranquila de mi casa y dependo totalmente de otras personas para moverme". A pesar de las denuncias, el hostigamiento no se ha calmado.