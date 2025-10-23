El delantero Antony Ylano, de 20 años y perteneciente al Piauí Esporte Clube, falleció en la madrugada del lunes pasado tras un accidente de tránsito en el estado de Piauí, Brasil. El incidente ocurrió a las 3:15 de la mañana mientras regresaba de una reunión familiar en Altos, cuando su motocicleta impactó contra una vaca que se encontraba en la carretera. Según la Policía Federal de Carreteras (PRF), el jugador no logró esquivar al animal y murió en el lugar tras salir despedido del vehículo.

Ylano, que celebraba previamente el cumpleaños de su padre y compartió el momento en sus redes sociales, había sido un jugador destacado en equipos como Altos y Fluminense-PI, antes de incorporarse a Piauí EC, donde competía en las categorías sub-20 y participaba en torneos como la Copa do Nordeste Sub-20 y la Copa de Brasil Sub-20, para la cual estaba próximo a viajar.

Publicidad

Los clubes expresaron su dolor y acompañamiento a la familia. En un comunicado, Piauí Esporte Clube afirmó: “Vive un momento de profundo dolor por la pérdida de Ylano. Las actividades de este lunes se cancelan por respeto al duelo de la familia y de todo el equipo”. Por su parte, Associação Atlética de Altos recordó su trayectoria y logros, incluyendo su debut profesional frente al Remo en la Serie C 2023 y el campeonato estatal en 2024.

La noticia conmovió al medio futbolístico local y a los seguidores de Ylano, quienes expresaron su pesar en redes sociales: “Hubieras sido un gran representante del fútbol de Piauí, descansa en paz”, “Mi más sentido pésame a la familia” y “Qué pena tan triste, tan joven”.

Publicidad

La carrera de Antony Ylano, aunque breve, quedó marcada por su desempeño prometedor en el fútbol juvenil brasileño, y su repentina muerte generó suspensiones de actividades y homenajes en los clubes donde jugó, en señal de respeto y acompañamiento a su familia.