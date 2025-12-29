El malestar volvió a encenderse en Valle Fértil. Luego de una semana marcada por cortes intermitentes, bajas y subidas de tensión en distintas localidades, este lunes todo el departamento amaneció sin servicio eléctrico. El apagón se extendió durante varias horas y recién pasado el mediodía comenzó a restablecerse, generando serios inconvenientes en la vida cotidiana y en las actividades productivas.

Según se informó oficialmente, el corte general se produjo tras un temporal registrado en la zona norte del departamento, que provocó la caída de postes y terminó afectando a uno de los transformadores que abastece a la región. Sin embargo, para los vecinos, el episodio fue la gota que rebalsó el vaso de un reclamo que lleva años y que, pese a promesas y auditorías, sigue sin una solución concreta.

Un problema que se repite

El apagón de este lunes no fue un hecho aislado. Durante los últimos días, habitantes de distintas localidades del departamento del Este sanjuanino vienen denunciando cortes breves, pero reiterados, además de variaciones en la tensión eléctrica que afectan electrodomésticos y equipos de trabajo.

A mediados de este año, tras las protestas de vecinos de la localidad de Usno, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) y la empresa Naturgy San Juan S.A. realizaron una auditoría integral del sistema eléctrico en Valle Fértil. El objetivo era diagnosticar con precisión las falencias del servicio y avanzar en soluciones estructurales. Sin embargo, a varios meses de aquel relevamiento, los problemas persisten y la paciencia de la comunidad se agota.

Reclamos y pedido de informes

Desde el Municipio de Valle Fértil confirmaron a DIARIO HUARPE que el corte de este lunes afectó a todo el departamento. Ante la magnitud del apagón y la reiteración de fallas, adelantaron que se elevará un pedido de informe y revisión al EPRE, con el fin de exigir explicaciones y respuestas concretas.

El prolongado corte de energía generó complicaciones tanto en los hogares como en el ámbito laboral. Muchos vecinos quedaron sin conexión a internet, otros no pudieron cargar sus teléfonos celulares y, en general, la falta de electricidad alteró la rutina diaria durante buena parte de la jornada.

El sector turístico fue uno de los más perjudicados. Un operador turístico relató a DIARIO HUARPE las dificultades que atravesaron durante el apagón: “Algunas cabañas nos quedamos sin agua, porque al tener poca presión dependemos de un sistema de bombeo, y ni hablar de acondicionar la temperatura de los ambientes. Fue adrenalínico”.

Los comercios tampoco escaparon a las consecuencias. Almacenes y supermercados sufrieron problemas con la refrigeración de alimentos y bebidas, lo que generó intranquilidad y preocupación ante la posibilidad de que los cortes se repitan.

Mientras tanto, en Valle Fértil crece la sensación de abandono y la demanda de una solución definitiva. Los vecinos reclaman inversiones, mantenimiento y un servicio eléctrico acorde a las necesidades de un departamento que busca crecer, especialmente en el turismo, pero que sigue condicionado por una infraestructura deficiente.