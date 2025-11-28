Apareció la primera foto del casamiento de Marianela Mirra y Alperovich

La unión entre Marianela Mirra y José Alperovich finalmente se concretó. Pese a las dudas que surgieron esta semana sobre la realización del casamiento, las imágenes aparecieron para confirmar el enlace. La ceremonia se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2025 alrededor de las 18:38 hs, en el departamento de Puerto Madero.

Es en esa misma residencia donde el exgobernador de Tucumán cumple una condena domiciliaria de 16 años por abuso sexual a su sobrina.

La propia Mirra se refirió al evento en el programa Desayuno americano, desestimando las especulaciones. La ex Gran Hermano detalló: “No hay mucho para decir: este casamiento está previsto hace tiempo, no hay nada extraño respecto al catering y la ostentación de la que hablan nos perjudica muchísimo". Y agregó que la boda era un deseo de la pareja: "La verdad es un gusto que quisimos darnos: coronar este amor de tanto tiempo. Solo con los testigos requeridos y nunca hubo nada más”.

Días atrás, Mirra le había confirmado la boda a Gastón Trezeguet, señalando que la lista de invitados solo incluiría a unas 20 personas, la mayoría amigos, en general de la política, y algún que otro familiar.

En las imágenes que dio a conocer Farándula Show, se pudo ver a Mirra con un vestido de novia. La novia sorprendió con un nuevo look, ya que antes de la ceremonia pasó por su estilista de confianza para afianzar el rubio, que lució mucho más contundente. Por su parte, Alperovich fue capturado de espalda, vestido con camisa blanca, sin saco ni corbata.

El casamiento estuvo marcado por una ausencia notable. Fefe Bongiorono contó que, si bien el político mantiene contacto con sus hijos, estos no asistieron al evento. Incluso, el exgobernador no conversó con ellos sobre una posible invitación porque ya sabía la respuesta. Bongiorono indicó que: “No hubo ni una conversación porque ellos no están de acuerdo (con el casamiento)”.