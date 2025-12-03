La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan (CCSJ) informó que el próximo 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, será feriado nacional inamovible. En este contexto, la institución aconsejó a los comerciantes de la provincia no abrir sus puertas durante la jornada.

Desde la CCSJ explicaron que se trata de una fecha “muy significativa para los sanjuaninos”, por lo que consideran importante respetar el alcance del feriado. Aun así, remarcaron que el fin de semana largo también representa una oportunidad para dinamizar la actividad comercial, atraer consumidores y aprovechar el movimiento turístico previsto.

Según detallaron, muchos locales ya comenzaron a aplicar acciones promocionales de cara a las celebraciones de fin de año, por lo que este período podría resultar favorable para difundir ofertas y aumentar la visibilidad de los comercios.

Finalmente, la Cámara instó a los comerciantes a planificar estratégicamente estas fechas para potenciar las ventas y generar un impacto económico positivo en la provincia.