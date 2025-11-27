La Liga Profesional de Fútbol confirmó este jueves las designaciones arbitrales para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, instancia que comenzará el sábado y se extenderá hasta el lunes, con ventaja de localía para los equipos mejor posicionados durante la fase regular. El organismo también recordó que, en caso de empate en los 90 minutos, la clasificación se resolverá directamente por penales.

El primer duelo de la etapa eliminatoria será el sábado a las 21.30, cuando Central Córdoba reciba en Santiago del Estero a Estudiantes de La Plata. El encuentro será dirigido por Yael Falcón Pérez, acompañado por Pablo González e Iván Núñez en las bandas, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

El domingo la acción continuará con el cruce entre Boca y Argentinos Juniors, pautado para las 18.30 en la Bombonera. Fernando Echenique será el árbitro principal, con Gabriel Chade y Facundo Rodríguez como asistentes, y Lucas Novelli en la cabina de VAR.

La jornada del lunes abrirá a las 17 con Barracas Central frente a Gimnasia La Plata, bajo la conducción de Hernán Mastrángelo. Maximiliano Del Yesso y Pablo Gualtieri serán los asistentes, y Jorge Baliño controlará las jugadas desde el VAR.

El último partido de la serie será el lunes a las 21.30, cuando Racing reciba a Tigre en Avellaneda. Andrés Merlos será el juez principal, secundado por Pablo Acevedo y Juan Mamani, con Pablo Dóvalo como responsable del VAR.

Todos los encuentros se disputarán en los estadios de los equipos mejor ubicados en sus respectivas zonas. La Liga aclaró además que, si persiste la igualdad en el tiempo reglamentario, habrá un alargue de 30 minutos y, si aun así no hay definición, la serie se resolverá desde el punto penal para determinar a los semifinalistas del certamen.