La Zona 10 del Torneo Regional se despide con una jornada de alto voltaje. Desamparados, Peñaflor, Alianza y Colón se juegan a todo o nada la clasificación a la siguiente etapa en la última fecha, que promete ser un verdadero infierno para los equipos involucrados. Con la programación ya definida, los equipos se preparan para vivir una jornada decisiva este 30 de noviembre de 2025.

El primer partido de la jornada será entre Desamparados y Peñaflor, un duelo que promete ser clave para la definición de la zona. El equipo de Capital, líder de la zona con 8 puntos, tiene la oportunidad de asegurar su clasificación a la siguiente fase con una victoria, aunque los de San Martín, con 7 puntos, no está dispuesto a ceder terreno. Este choque tendrá lugar a las 17 y se disputará en el estadio del Víbora. El árbitro designado para este encuentro será David Emanuel Ozan .

Peñaflor buscará arruinar la fiesta a Desamparados

El segundo enfrentamiento de la fecha, Alianza vs. Colón, también será crucial para las aspiraciones de ambos equipos. El Lechuzo, con 6 puntos, necesita ganar para mantener su sueño de clasificación, mientras que el Merengue, con 5 puntos, tendrá que esperar un milagro: una victoria y la combinación de otros resultados para seguir con vida en el torneo. Este partido también se jugará a las 17:00 horas, en el estadio de Alianza San Juan, con la conducción arbitral de Mauro Gómez Sirerol.

La tabla de posiciones llega a esta última fecha con los equipos en posiciones muy parejas. Desamparados lidera la zona con 8 puntos, mientras que Peñaflor se encuentra a solo un punto de distancia (7). Alianza tiene 6 puntos y aún tiene chances matemáticas de clasificar, al igual que Colón, que se encuentra con 5 puntos y necesita una victoria contundente más esperar resultados ajenos.

Programación de la Última Fecha - Zona 10 del Torneo Regional:

Desamparados vs. Peñaflor

Fecha: 30 de noviembre de 2025

Hora: 17:00

Árbitros: Ozan David Emanuel (Desamparados)

Estadio: Estadio de Desamparados

Alianza San Juan vs. Colón Jrs.

Fecha: 30 de noviembre de 2025

Hora: 17:00

Árbitros: Gómez Sirerol Mauro (Alianza San Juan)

Estadio: Estadio de Alianza San Juan