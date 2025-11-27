El Gran Premio de Qatar, penúltima cita del calendario de Fórmula 1, se perfila decisivo en la definición del campeonato de pilotos. Con McLaren ya consagrado entre los constructores, todas las miradas se centran en Lando Norris, líder de la temporada y con posibilidades concretas de coronarse este mismo fin de semana. El británico aventaja por 24 puntos a su compañero Oscar Piastri y al vigente campeón, Max Verstappen, quienes aún mantienen chances matemáticas.

Norris necesita sumar al menos dos puntos más que ambos perseguidores entre la Sprint del sábado y la carrera del domingo. Un podio en la final, acompañado de un resultado favorable en la competencia corta, podría sellar su primer título mundial. La historia reciente recuerda que una diferencia así puede evaporarse, como ocurrió con Sebastian Vettel en 2010, cuando revirtió una desventaja similar para quedarse con el campeonato.

En la batalla por equipos, Mercedes llega con la oportunidad de asegurarse el segundo lugar en la Copa de Constructores. El doble podio obtenido en Las Vegas, tras la descalificación de McLaren, le permitió a la escudería de Toto Wolff tomar ventaja en la tabla. Para consolidar su posición, necesita superar a Red Bull por cuatro puntos, siempre y cuando Ferrari no logre una actuación excepcional que modifique el orden.

Red Bull depende casi exclusivamente de Verstappen, ya que Yuki Tsunoda no logró encontrar el ritmo competitivo en la segunda mitad del año. Ferrari, por su parte, atraviesa un tramo final irregular que complica su aspiración a los puestos de privilegio. Mercedes apuesta también al impulso de Andrea Kimi Antonelli, que viene de obtener dos podios consecutivos y buscará extender su racha en el exigente trazado qatarí.

El fin de semana contará con actividad clave desde el viernes, que incluirá la práctica libre a las 10.30 y la clasificación para la Sprint desde las 14.30. El sábado se disputará la carrera Sprint a las 11 y la clasificación para el Gran Premio a las 15. La competencia final será el domingo a las 13, en un circuito que podría definir el campeón 2025 de la Fórmula 1.