Juana Repetto confesó que pasa su peor momento por culpa de su embarazo

Juana Repetto recurrió a su cuenta de Instagram para compartir la difícil situación que atraviesa durante su embarazo, revelando que debe mantener un reposo estricto debido a complicaciones. Repetto, madre de Toribio y Belisario, comunicó con notable angustia que las precauciones se deben a que el cuello de su útero "se estaba cortando", lo que podría comprometer la gestación y la obliga a cuidarse mucho más.

Siendo totalmente sincera con sus seguidores este jueves 27, la actriz comenzó el día con una revelación: "Hoy no arranqué bien el día. Pienso en el verano que se me viene, en la impotencia de no poder hacer un millón de cosas".

El origen de esta necesidad de reposo radica en una cirugía anterior por una lesión causada por el virus del HPV, donde se le extrajo "un pedacito muy chiquitito del útero". Según explicó Repetto a través de Instagram, este procedimiento hace que su útero sea un poco más corto de lo "convencional".

A pesar de las circunstancias, Repetto debe intentar mantenerse serena, pero esto le genera una gran presión: "Tengo que estar tranquila y me estreso, culpa de nuevo por el bebé. Pienso que debería poder manejarlo, me pregunto cómo. Se me ocurren cosas... probaré", escribió, reflejando angustia en su rostro.

Las indicaciones de su obstetra son claras: debe hacerse ecografías cada dos semanas para chequear el cuello de útero. Repetto explicó que, si bien puede hacer "vida totalmente normal, pero sin hacer deporte, sin caminar mucho y sin hacer esfuerzo, es decir un poco más tranqui, hago todo lo que me indica mi médico".

Este reposo tiene un costo emocional, especialmente en relación con sus hijos. "Siento muchas ganas de buscar a los chicos por el colegio y llevarlos a fútbol", confesó. Intentando mantener el reposo, busca la manera de hacerlo, pero siente que "me da culpa por el bebé". Repetto también expresó la dificultad de asistir a sus hijos, quienes están "mega sensibles (lógicamente)", y se le hace difícil porque no sabe bien cómo.

Debido a que ya no puede ir a buscar a los chicos al colegio ni llevarlos a fútbol, Sebastián Graviotto, su expareja y padre de su hijo en camino, es quien se está encargando de esa tarea.

A pesar del difícil panorama, Repetto compartió un pequeño logro en una siguiente storie, celebrando un hito en su gestación con una leve sonrisa: "Pero también es jueves y los jueves.... Cumplimos semana. Unas más adentro".