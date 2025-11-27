La escandalosa teoría sobre cómo Icardi controla la vida de la China Suárez

La China Suárez había pactado una entrevista con Puro Show para el martes por la mañana. Sin embargo, la actriz anunció que la pospondría para el día miércoles debido a que Mauro Icardi tenía un partido por la Champions League. La entrevista finalmente se realizó alrededor del mediodía, a pesar de que el juego del futbolista estaba pautado para las 14:30, hora Argentina.

Sobre este suceso, Yanina Latorre dio su opinión y reveló que, según su perspectiva, el futbolista controla cada uno de los movimientos de su pareja.

Latorre aseguró: "Yo veo algo tóxico. La hicieron hoy para que esté Icardi, no iban a dar la nota juntos. Él le controla todo, estaba fiscalizando. Ella no habla en público si él no está". La conductora enfatizó la sorpresa que esto genera en ella, ya que "Ella siempre se caracterizó por ser libre, pasó en la nota de Moria que pidió tenerlo en frente para verlo".

No es la primera vez que Yanina Latorre afirma que la relación entre China Suárez y Mauro Icardi es tóxica. El futbolista ya ha demostrado ser celoso, llegando a manifestar públicamente que no le agradaría que la actriz grabe escenas íntimas. Por su parte, la actriz también ha revelado que realizan todas sus actividades juntos, al punto de que casi nunca tienen tiempo a solas.

Además, un antecedente que cabe recordar es el regreso de Mauro Icardi a la Argentina en una fecha FIFA, con el permiso del Galatasaray. Dicho viaje ocurrió únicamente cuando la China Suárez pudo también viajar, ya que tenía que presentar una serie para Disney. Anteriormente, ella había regresado sola con sus hijos para que pudieran ver a sus padres, pero volvió a Turquía a los pocos días acompañada únicamente por la mayor, Rufina.