El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que la jornada electoral transcurrió “sin inconvenientes” en los casi 7 mil locales de votación distribuidos en la provincia. Según indicó, aunque se registraron algunas demoras habituales, todas las mesas estaban abiertas antes de las 10 y los electores pudieron emitir su voto de manera rápida y ordenada.

Bianco calificó la elección como un hecho histórico, ya que se trata de la primera vez que la provincia realiza elecciones desdobladas de las nacionales, con más de 14 millones de personas habilitadas para votar. Los primeros resultados se publicarán a las 21, siempre y cuando se hayan cargado más del 30% de los datos de cada sección electoral.

Dirigentes y funcionarios llegaban al búnker Fuerza Patria

Mientras tanto, en la capital provincial, los principales dirigentes de Fuerza Patria comenzaron a acercarse al búnker instalado en el Hotel Grand Brizo, frente al Teatro Argentino. Los organizadores montaban un gran escenario en la calle, donde se prevé que hablen los candidatos y el gobernador Axel Kicillof.

Entre las primeras figuras en llegar se destacaron la senadora provincial Teresa García, una de las dirigentes de máxima confianza de Cristina Kirchner, y el ministro de Salud provincial Nicolás Kreplak, quienes llegaron a pie del cierre de la votación. Se espera que en las próximas horas la avenida frente al búnker se llene de simpatizantes y medios de comunicación para seguir de cerca los resultados parciales.

La jefa de asesores del gobernador Cristina Álvarez Rodríguez y el director del Banco Provincia Sebastián Galmarini fueron los primeros referentes de Fuerza Patria en hablar en el búnker de La Plata.

“Hemos tenido una jornada electoral ejemplar, que se desarrolló en orden y en paz, donde el 63% pudo elegir”, dijo Álvarez Rodríguez.

Por su parte, el dirigente del massismo adelantó que “es un escenario de triunfo bastante importante”. “Tenemos resultados provisorios y podemos confirmar que es un triunfo de Fuerza Patria”, afirmó.

Cristina Álvarez Rodríguez y Sebastián Galmarini. (Foto gentileza)