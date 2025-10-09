A tan solo tres meses de haberse separado de Gimena Accardi, Nicolás Vázquez estaría listo para dar un paso fundamental en su vida sentimental al blanquear un romance con su compañera de elenco en la obra "Rocky", la actriz Dai Fernández. La panelista de Intrusos (América TV), Marcela Tauro, se sumó a la ola de rumores brindando una predicción que no pasó desapercibida sobre el futuro de la pareja.

Fue Paula Varela, también panelista de Intrusos, quien reveló que el actor estaría a punto de confirmar su vínculo con Fernández. Varela aseguró: "En estos días, ya pronto, me dicen, se viene el blanqueo, se viene la confirmación del romance".

Publicidad

Según la información que trascendió en el programa, Vázquez y Fernández estarían "súper enamorados" y su círculo íntimo ya tendría conocimiento del vínculo. Se aclaró, además, que si bien ambos tenían "mucho feeling" y estaban "muy juntos", la relación entre ellos se dio "después de separarse" de sus respectivas parejas.

Marcela Tauro no solo validó las sospechas, sino que aportó elementos adicionales a la historia. "Pero acá en el móvil, nosotros nos dimos cuenta", acotó la panelista, aludiendo a que ya habían notado la química. También mencionó que la periodista Canosa los habría visto subiendo a un ascensor.

Publicidad

Tauro también destacó la "mucha casualidad" de que Dai Fernández se separó "al toque que él se separa". En relación con la separación de Vázquez y Accardi, Tauro deslizó que la confesión de infidelidad de Gimena Accardi pudo haberse dado por "un tema de imagen de Nico" para que "Él quedaba bien". No obstante, señaló que no sabía por qué Accardi "se inmoló" (sacrificó su imagen).

Finalmente, Tauro lanzó una fuerte predicción sobre la pareja: "Y creo que de acá a fin de año puede pasar algo más", vaticinó la periodista. Aunque se negó a dar mayores detalles, señaló que la novedad provendría del lado de Nico Vázquez.