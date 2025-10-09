Peluca Brusca y Laurita Fernández mantuvieron una relación con muchas idas y vueltas. La pareja del productor y la conductora llegó a parecer "una de las más sólidas del mundo del espectáculo", por lo que su "sorpresiva ruptura generó revuelo" y mantuvo a sus seguidores expectantes ante los rumores de un posible reencuentro.

Sin embargo, todo indica que Brusca, conocido por su trabajo junto a Guido Kaczka, decidió cerrar definitivamente esa etapa. El productor, cuyo vínculo laboral con la actriz y bailarina (quien brilló en obras como Matilda y Legalmente Rubia) había reavivado las versiones de un reencuentro, compartió un mensaje en Instagram que "disipó todas las dudas".

Junto a fotos de Miel y Moka, los perros que adoptó junto a Laurita Fernández, Brusca dejó un sentido posteo. En él, escribió: "Hoy soy esto. Con lo que dejé, con lo que me dejó, con lo que aprendí y aprendo".

El productor enfatizó que, aunque el amor haya terminado, quedan los recuerdos más preciados: “Pero con lo más lindo que generamos en esta vida. Miel y Moka van a quedarse para siempre”.

Para reafirmar este cierre de etapa, Peluca reveló que tomó la decisión de tatuarse a las mascotas como símbolo de la huella que Laurita dejó en su vida. De esta manera, el productor dejó "en claro que el amor con la actriz forma parte del pasado, aunque siempre los unirá el cariño por las mascotas que compartieron".