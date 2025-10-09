La posibilidad de un regreso de Gran Hermano a la pantalla, con un formato especial de famosos, ha puesto nuevamente en el centro de las especulaciones a su histórico conductor, Jorge Rial. El periodista, consultado sobre el tema, destapó una interna millonaria de las primeras ediciones del reality.

Todo se dio en el ciclo Cónclave de Carnaval Stream, cuando Alejandro Fantino le lanzó la pregunta sin anestesia: "¿Volvés a conducir Gran Hermano?", a lo que se sumó el comentario irónico de Viviana Canosa, recordando viejos conflictos: “Esta vez no me subo al helicóptero”.

Con su estilo frontal, Rial no evadió la consulta y recordó el impacto de las primeras ediciones. "Hermanitos… . me lo hicieron así en Telefe. Cuando hicimos la primera edición medimos 50 puntos de rating", rememoró.

Acto seguido, el conductor de Argenzuela reveló que, pese a tener contrato solo por una temporada, la producción se apresuró a buscarlo. "Yo había firmado por una sola edición. La idea era esa. Entonces, al otro día vinieron y me dijeron que había que hacer otro", detalló.

La anécdota se tornó más jugosa cuando se refirió a las negociaciones económicas que sellaron su continuidad. "Me preguntaron cuánto quería", confesó, admitiendo su audacia en ese momento.

Rial, que según su propio ejemplo, ya ganaba una cifra alta, decidió duplicarla. "Yo ganaba, por así decir, 20 y dije 'le voy a pedir 50'. Era una locura. Me miraron y dijeron 'bueno'", recordó, mostrando el impacto de la propuesta.

Sin embargo, a la luz de los años y el éxito cosechado, el periodista lamentó no haber sido más ambicioso. "No, no, ahora no. Pero en ese momento no lo podía creer. Esa gente no tiene sentido de lo que es la guita y yo fui un pelotudo que tendría que haber pedido 100", remató, cerrando la puerta, al menos por ahora, a un regreso al icónico rol.