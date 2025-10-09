Luego de semanas de especulaciones sobre la ruptura, la modelo peruana Milett Figueroa rompió el silencio y confirmó su reconciliación con Marcelo Tinelli. En diálogo con LAM, la joven no solo ratificó que el amor volvió a unirlos, sino que el reencuentro fue sellado con un viaje a su país natal, donde grabaron imágenes para el reality familiar del conductor.

La modelo, visiblemente feliz, habló sobre el reciente viaje que realizó junto al conductor a Perú. “Es un viaje muy especial, muy lindo. De verdad que se va a disfrutar un montón”, comentó, dejando entrever el buen momento que atraviesan. Explicó que se sintió anfitriona en su tierra natal y que las cámaras del reality Los Tinelli documentaron cada momento. “No puedo adelantar mucho porque eso va a estar en el reality, pero estoy muy feliz. Es un viaje muy especial para mí”, señaló, indicando que el público conocerá los detalles del reencuentro en la pantalla.

La confirmación oficial llegó cuando la cronista del ciclo fue directa y le preguntó si estaban oficialmente reconciliados. Sin dudarlo, la modelo respondió: “Sí. Estamos muy bien. La verdad que el amor es increíble y eso es lo que importa”. Con esa frase, la joven despejó todas las dudas y ratificó que su vínculo con el conductor volvió a estar firme, a pesar de la crisis que los alejó temporalmente.

Posteriormente, se supo que el viaje a Lima se concretó el 8 de octubre para grabar parte de la segunda temporada del reality familiar. El propio Tinelli compartió una imagen junto a la peruana en un hotel de San Isidro, con una dedicatoria que destila romance: “Mi suspiro limeño, Milett”.