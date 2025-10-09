El barrio Thompson de Bahía Blanca aún no logra salir de la conmoción tras el hallazgo de los cuerpos calcinados de Adriana Miriam Velázquez y su hija, Mariana Belén Bustos, en una vivienda de la calle Santa Fe al 2300. La Justicia confirmó que se trata de un doble femicidio y continúa analizando las pericias para dar con el responsable del ataque.

En medio del dolor, Leandro, hijo y hermano de las víctimas, rompió el silencio y expresó su profundo pesar. “En este momento uno no tiene palabras, es algo provocado y que hay que tomar las riendas del asunto”, declaró en diálogo con La Brújula 24. Con la voz quebrada, pidió justicia y reconoció que aún no logra comprender lo sucedido.

El joven relató cómo se enteró del incendio: “Una mujer conocida de mi mamá me llamó instantes antes de cenar para avisarme. Cuando llegué, los bomberos ya habían apagado el fuego. Esa cuadra tiene vecinos muy unidos; todos quisieron entrar, pero no pudieron por el humo”.

Leandro fue contundente al hablar de lo ocurrido: “Para mí fue un doble femicidio, pero no tengo ninguna sospecha. Mi familia siempre fue tranquila, nunca tuvimos problemas con nadie, eso es lo más llamativo”, aseguró, describiendo la sorpresa de todo el entorno ante un crimen de tanta violencia.

Mientras tanto, los investigadores manejan dos hipótesis principales. La primera indica que el agresor podría haber tenido un vínculo afectivo con Adriana Velázquez y que, tras una discusión, la habría atacado y luego también a su hija cuando llegó a la casa. La segunda teoría sostiene que el atacante irrumpió en la vivienda cuando ambas estaban allí y, tras un enfrentamiento, las asesinó antes de incendiar el lugar para borrar rastros.

En la escena, los peritos hallaron detalles que refuerzan la idea del ataque intencional: faltaba la tapa del tanque de la moto de Mariana y las mangueras estaban cortadas, lo que sugiere que el agresor usó la nafta de ese vehículo para iniciar el fuego en el dormitorio.

Un elemento que podría ser clave en la investigación es el celular de Adriana Velázquez, que no fue encontrado entre los restos del incendio. El fiscal Jorge Viego ordenó rastrear el dispositivo y analizar las comunicaciones previas al crimen, además de tomar declaraciones a testigos y revisar las cámaras de seguridad del barrio.