Tomás Yankelevich volvió a la Argentina en medio de un duro momento familiar. El director, hijo de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, llegó desde Miami luego de la trágica pérdida de su hija, Mila, quien falleció en un accidente acuático. Su regreso generó gran expectativa en el ambiente mediático, especialmente por las circunstancias personales que rodean su visita.

Según detalló Ángel de Brito en LAM, Tomás llegó hoy, habiendo viajado solo. Su estado físico generó gran preocupación y llamó la atención porque se encontraba en silla de ruedas.

Publicidad

El conductor de LAM explicó que el uso de la silla de ruedas no se debe a la tragedia, sino a un accidente deportivo. Tomás sufrió un accidente jugando al pádel, por el cual "lo operaron de ligamentos". Actualmente, el hijo de Cris Morena usa una bota ortopédica y se encuentra en pleno proceso de rehabilitación.

El motivo principal de su visita a la Argentina fue de índole familiar. Ángel de Brito explicó que "Vino puntualmente a ver a su papá, Gustavo Yankelevich".

Publicidad

Además del difícil momento personal por la pérdida de Mila, Tomás se encuentra indirectamente involucrado en temas empresariales. El conductor de LAM reveló que se está gestionando la venta de Telefe, un proceso que interesa a la familia. Sin embargo, aún no se sabe si la operación con el empresario rosarino Gustavo Scaglione ya está cerrada.

En este contexto de duelo y negocios, la visita de Tomás combina el reencuentro familiar con una serie de decisiones estratégicas que podrían impactar en la dinámica mediática y empresarial de su entorno.

Publicidad

La panelista Laura Ubfal resaltó un detalle que llamó poderosamente la atención en el aeropuerto. Tomás Yankelevich tenía pasaje en primera clase, pero decidió viajar en turista.

Según Ubfal, "se cree que es para pasar inadvertido", lo que refuerza la idea de que Tomás buscó mantener un perfil bajo en su llegada al país.