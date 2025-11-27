A pocos días del comienzo de la temporada de verano, se realizó la reválida anual para guardavidas de los departamentos alejados. La jornada tuvo lugar el sábado 22 de noviembre en el Dique San Agustín, en Valle Fértil, y contó con la participación de personal de ese departamento y de Jáchal. Las actividades estuvieron supervisadas por el Departamento de Seguridad Náutica, dependiente de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

l equipo evaluador supervisó cada instancia de la reválida anual, que incluyó natación, trote y maniobras de rescate.

Las evaluaciones incluyeron distintos desafíos físicos y técnicos: 500 metros de natación con un tiempo máximo de 12 minutos, 1.000 metros de trote en un máximo de 5 minutos, flexiones de brazos y una prueba completa de rescate que abarcó ingreso al agua, nado de aproximación, técnicas de toma y control, remolque, extracción y práctica de RCP en muñeco.

Los guardavidas que participaron fueron Melisa Barraza, Facundo Barros, Braian Sánchez, Gabriel Césped, Víctor Páez, Julián Sánchez, Sofía Sánchez, Paulina Sánchez y Marta Burgoa.

La jornada se desarrolló con normalidad y dejó al personal preparado para brindar seguridad a vecinos y turistas durante el verano.

El equipo técnico y autoridades a cargo estuvo compuesto por Raúl Quiroga, jefe de Náutica; Pablo Quiroga, coordinador del Curso de Guardavidas; y los evaluadores Fiorella Eiras y Franco Porolli.

La jornada se desarrolló con total normalidad y dejó en evidencia el compromiso y la vocación de los guardavidas, quienes actualizaron sus conocimientos en RCP, uso del DEA, rescate acuático y natación.

Sobre el operativo y las expectativas para el verano, el director de Deportes de la Municipalidad de Valle Fértil, Juan Mercado, destacó: “Sobre la reválida de guardavidas realizada, destacamos la importancia de seguir garantizando la formación y actualización permanente del personal, especialmente pensando en la seguridad de los vecinos y turistas. La participación fue muy positiva y demuestra el compromiso de quienes estarán a cargo de los servicios en la temporada. En cuanto al dique, para esta temporada tenemos buenas expectativas. Estamos trabajando para fortalecer la presencia de guardavidas y mejorar las condiciones de seguridad y ordenamiento general, dado que esperamos un movimiento importante de visitantes”.

La reválida dejó así al personal preparado y certificado para afrontar una temporada que promete gran afluencia turística y que tendrá en los guardavidas un rol central para garantizar jornadas seguras en el espejo de agua.