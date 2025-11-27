Publicidad
Policiales > En Rawson

Un joven de 13 años se disparó por accidente con el arma de su mamá: está en estado crítico

La manipulación del arma de la agente de policía resultó en una herida grave para su hijo de 13 años. El misterio rodea el suceso en Rawson.

POR REDACCIÓN

Hace 6 horas
Investigan cómo el joven accedió al arma reglamentaria policial. Imagen ilustrativa.

Un adolescente de 13 años sufrió una grave herida en la zona del cráneo luego de manipular el arma reglamentaria de su madre, quien se desempeña como agente de la Policía. El suceso ocurrió en la mañana de este jueves, dentro del barrio Conjunto 8, situado en Rawson.

El menor, de apenas 13 años, resultó herido de gravedad al accionar el arma de fuego de su mamá. Según se informa, el adolescente habría tomado el arma reglamentaria y se produjo un disparo que impactó en su cabeza, si bien las circunstancias aún no se encuentran esclarecidas.

Tras el incidente, el chico fue trasladado de urgencia al hospital Marcial Quiroga. Permanece internado en dicho centro médico en estado crítico.

Mientras el joven recibe atención médica, las autoridades pertinentes han iniciado las investigaciones. Los agentes trabajan para determinar cómo el adolescente tuvo acceso al arma y, además, en qué condiciones ocurrió el disparo.

