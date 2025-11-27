Un joven de 13 años se disparó por accidente con el arma de su mamá: está en estado crítico

Un adolescente de 13 años sufrió una grave herida en la zona del cráneo luego de manipular el arma reglamentaria de su madre, quien se desempeña como agente de la Policía. El suceso ocurrió en la mañana de este jueves, dentro del barrio Conjunto 8, situado en Rawson.

El menor, de apenas 13 años, resultó herido de gravedad al accionar el arma de fuego de su mamá. Según se informa, el adolescente habría tomado el arma reglamentaria y se produjo un disparo que impactó en su cabeza, si bien las circunstancias aún no se encuentran esclarecidas.

Tras el incidente, el chico fue trasladado de urgencia al hospital Marcial Quiroga. Permanece internado en dicho centro médico en estado crítico.

Mientras el joven recibe atención médica, las autoridades pertinentes han iniciado las investigaciones. Los agentes trabajan para determinar cómo el adolescente tuvo acceso al arma y, además, en qué condiciones ocurrió el disparo.