El presidente Javier Milei comunicó a su equipo de ministros que quedará sin efecto la restricción que impedía a los funcionarios vacacionar en el exterior, una regla que había impuesto al inicio de su gestión como señal de austeridad. La novedad fue anunciada durante una reunión de Gabinete, en la que el mandatario pidió que las ausencias se concentren en los primeros quince días de enero para no afectar el cronograma legislativo previsto para febrero.

Según fuentes oficiales, Milei habilitó los viajes al extranjero pero remarcó que los destinos deberán ser “razonables”, y solicitó que cada funcionario formalice los pedidos correspondientes para ordenar las ausencias. El Presidente también pidió coordinar la presencia de los equipos técnicos que deberán permanecer activos durante el receso.

La medida implica un giro respecto del verano pasado, cuando varios ministros debieron cancelar o modificar sus planes por las restricciones. Entre ellos, el titular de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien no pudo viajar a su residencia en Punta del Este. La única excepción entonces había sido Patricia Bullrich, autorizada a ir a Disney para cumplir una promesa familiar.

El anuncio se realizó en la primera reunión ampliada encabezada por el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien decidió no tomarse vacaciones este año debido a los objetivos que su área deberá encarar a comienzos de 2026. Aunque algunos ministros plantearon reparos en un contexto de ajuste, la flexibilización fue aceptada bajo el argumento de que las restricciones previas resultaban “antiliberales”.

Con esta decisión, Milei inicia una etapa más distendida en su segundo año de gestión, mientras prepara el terreno político de cara al paquete de reformas que será tratado en el Congreso durante febrero.