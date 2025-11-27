Convocaron a la asamblea general del Centro de Jubilados Sargento Cabral

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Centro de Jubilados y Pensionados Sargento Cabral convoca formalmente a todos sus socios a la Asamblea General que se desarrollará el próximo 3 de diciembre de 2025 en la sede social de la institución, ubicada en calle Libertad 1137 del departamento Santa Lucía, provincia de San Juan.

El encuentro tendrá lugar en dos citaciones consecutivas, estableciéndose la primera convocatoria para las 18 horas y la segunda para las 19 horas, de acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales de la entidad. Esta doble citación garantiza la validez de la asamblea independientemente del número de socios presentes en cada horario.

El orden del día incluye dos puntos principales que serán sometidos a consideración de los asociados. El primero corresponde a la designación de dos asambleístas que tendrán la responsabilidad de firmar el acta correspondiente junto al presidente y secretario de la institución. El segundo punto comprende el análisis y consideración de las Memorias, Balances Generales y Cuadros Anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.