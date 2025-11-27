Diego Torres se cansó y le hizo un furioso reclamo a Ángela en vivo

Un momento desopilante y lleno de complicidad familiar se vivió en el programa Nadie dice nada de Luzu TV, conducido por Nico Occhiato. El cantante Diego Torres apareció de manera inesperada en el estudio para realizar un reclamo público a su sobrina, Ángela Torres. La escena, cargada de humor y ternura, se volvió rápidamente viral en redes.

El inesperado suceso ocurrió cuando Nico Occhiato se percató de la presencia del músico. “¿Qué hace Diego Torres acá? Esto no lo sabía nadie. ¿Qué pasó? ¿Por qué está Diego?”, preguntó el conductor, visiblemente sorprendido.

La reacción de la propia Ángela Torres, quien es la futura telonera de Shakira, provocó carcajadas en el piso al reconocer inmediatamente la razón de la visita. Sincera y espontánea, la actriz y cantante lanzó: “¡ay no!, no le contesté los mensajes ayer. Pará, le voy a dar un abrazo”.

Sin embargo, el intérprete de Color Esperanza no esperó la disculpa privada y, entre risas, le recriminó al aire su falta de comunicación. “Me tenés abandonado, me clavaste un visto varias veces”, expresó Diego Torres.

Ángela Torres reconoció de inmediato su omisión, diciendo: “lo tengo re clavado en WhatsApp, mal. Perdón, tío, te amo”.

Ante la sorpresa del panel, el cantante explicó que su intromisión en el vivo era necesaria: “Vos sabés que venía para acá… disculpen toda esta pantomima, pero no podía dejar de decírtelo”, señaló.

Fiel a su estilo picaresco, Ángela Torres respondió al reclamo con picardía, preguntando: “¿Me viniste a cagar a pedos en vivo?”. Con total complicidad, Diego Torres remató la conversación, confirmando que la visita tenía un propósito correctivo: “sí, un poquito… un poquito de cariño”.