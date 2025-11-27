Valentina Cervantes reveló verdad sobre Wanda Nara tras renunciar a MasterChef

La salida de Valentina Cervantes de Masterchef Celebrity fue un evento ampliamente cubierto por los medios. Aunque la razón oficial de su renuncia fue la necesidad de reunificar a su familia, la decisión vino acompañada de intensas especulaciones sobre la supuesta mala relación que la esposa de Enzo Fernández mantenía con la conductora del programa, Wanda Nara.

Cervantes había explicado que sus hijos estaban viviendo en Europa y asistiendo a la escuela con su padre mientras ella grababa en Argentina. Sin embargo, durante la última visita de los niños, estos le rogaron que regresara a casa, negándose a irse sin ella. Este fue el motivo de la renuncia según la propia Valentina: "Todo por mis hijos".

Publicidad

A pesar del motivo familiar declarado, el clima en el programa se había notado como de "máxima tensión" entre las dos figuras. El periodista Ángel de Brito había afirmado que Valentina no soportaba que la conductora intentara "chicanearla" y sentía que el objetivo de Wanda era "dejarla mal parada".

Además, Yanina Latorre sumó un dato crucial a los rumores: Wanda Nara supuestamente había enviado mensajes a Enzo Fernández mientras él estaba separado de Valentina, algo que el futbolista le confesó a su esposa apenas se reconciliaron. Aunque esta información fue desmentida, las especulaciones sobre la enemistad nunca desaparecieron.

Publicidad

Finalmente, la ahora ex jugadora del reality decidió hablar en un mano a mano con Vero Lozano y admitió que, al revisar los videos, sí notó cierta fricción.

"Viendo los tapes, sí creo que hubo roces pero porque tenemos dos personalidades muy opuestas y capaz eso es lo que generala tensión", reveló Valentina Cervantes.

Publicidad

No obstante, la modelo negó categóricamente que existiera algún tipo de enemistad con Nara. Describiendo la dinámica que se daba en el estudio, puntualizó: "Yo no tengo ningún problema con ella. La respeto como es pero somos el ying y el yang. Soy más tranquila, relajada".

Aun así, Cervantes reconoció la presión extra que ejercía la conductora en medio de la competencia: "Ella además te tira cada pregunta que te querés matar... encima te cae en los últimos 5 minutos para terminar el plato y no es mala onda pero querés cortar todo ahí".