Lourdes Fernández salió de su operación de urgencia: cómo está

La preocupación en torno a la salud de Lourdes Fernández se había intensificado en los últimos días, ya que la cantante debía someterse a una cirugía mayor para resolver las graves complicaciones y dolores derivados de los miomas que arrastraba desde hacía tiempo. La intervención había generado gran inquietud no solo por su complejidad, sino también por el momento personal que atravesaba la artista.

Días antes del procedimiento, la excantante de Bandana había manifestado en redes su ansiedad previa al ingreso al quirófano. Ella misma reconoció que estaba asustada, que los dolores eran cada vez más intensos y que la decisión de operarse ya no podía seguir postergándose. Este estado emocional la llevó incluso a admitir con humor negro y cierta sinceridad desbordada qué quería "en su funeral". El impacto emocional y los nervios generados por el procedimiento fueron tales que incluso se había bajado a último momento de una entrevista en LAM.

En este contexto de intensa preocupación, el mensaje publicado por su entorno este miércoles trajo calma y alivio entre sus seguidores. Desde la cuenta oficial de Instagram de la artista, sus allegados informaron que la intervención resultó exitosa y que la recuperación de la excantante de Bandana avanza sin complicaciones.

El equipo de la artista confirmó que la intervención se realizó tal como estaba prevista y que atraviesa el postoperatorio con una evolución favorable. A través de una historia, se despejaron las especulaciones sobre su estado de salud, declarando: "Lowrdez está cursando el post operatorio en buena evolución, se realizó la cirugía que estaba planificada".

El comunicado oficial funciona como una actualización clave en un caso que venía siendo seguido minuto a minuto por el público. La prioridad es que continúe evolucionando bien.

Finalmente, el entorno de la artista reflejó el acompañamiento recibido en estas horas sensibles, incluyendo un mensaje de gratitud dirigido a quienes se mantuvieron pendientes desde que se conoció la noticia de la operación. El mensaje concluyó: "Gracias por todo el amor y los mensajes de apoyo".