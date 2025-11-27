El brutal sincericidio de Andrea Estévez: el ranking de sus exnovios famosos

Andrea Estévez visitó el streaming No Tan Pronto y ofreció confesiones sumamente sinceras y filosas sobre su vida sentimental. En el ciclo, se animó a ordenar a tres de sus exparejas famosas, Matías Alé, Francisco Delgado y Sergio “Maravilla” Martínez, estableciendo un ranking “del mejor al peor” de estas relaciones que formaron parte de diferentes etapas de su vida.

Estévez no dudó al definir el primer lugar, otorgándolo a Matías Alé. La conductora destacó la relación hermosa y cordial que mantienen en la actualidad. Ella contó que supieron revertir lo que terminó mal: “Hoy tenemos una relación hermosa. Supimos revertir lo que terminó mal: nos pedimos disculpas, aceptamos las disculpas y hoy somos amigos”. Incluso reveló que el vínculo es tan cercano que recientemente compartieron una salida: “Nos encontramos, hablamos, nos vamos a comer, nos saludamos en los cumpleaños”.

Publicidad

En la segunda posición, la actriz ubicó a Francisco Delgado. Estévez relató que con él vivió una historia “muy linda”. Aunque ya no mantienen un vínculo actual, recordó que él alguna vez se ha comunicado: “Alguna vez me ha mandado un mensaje, me saludó cuando salió de Gran Hermano”. También mencionó que le sorprendió que en el reality surgieran comentarios sobre aquella relación que ya era lejana en el tiempo.

El cierre de la lista fue el más explosivo. Sergio “Maravilla” Martínez fue ubicado en el último lugar, y el recuerdo que quedó de él fue demoledor. Sin rodeos, Estévez fue tajante sobre su experiencia con el boxeador. Respecto a su recuerdo, confesó: “No quedó un buen recuerdo. Quedó una sensación de mentira, de engaño, de traición. Cosas feas”.

Publicidad

Cuando el conductor Matías Vázquez le consultó si el boxeador era tan transparente como aparentaba públicamente, Estévez respondió con matices. Ella reconoció que Martínez “Seguramente lo sea en muchas cosas” y que “Tiene una historia de vida espectacular, es interesante hablar con él. Pero conmigo no tuvo un buen comportamiento”. La actriz reveló que Martínez habría tenido una “doble vida” durante la relación. Para rematar la lista, Estévez concluyó con una frase que sorprendió a todos: “Nunca me pidió disculpas. Jamás”. Con total sinceridad, la actriz dejó uno de los momentos más comentados del ciclo, reavivando historias del pasado que aún generan ruido.