Un grave caso de violencia de género conmocionó a Santa Lucía en la madrugada de este miércoles. El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la mañana en la zona de Tomás Edison y Chacabuco, donde un joven identificado como Braian Heredia, de 22 años, agredió violentamente a su pareja de 18 años, madre de su hijo de 4 años.

Según informaron fuentes policiales, Heredia atacó a la joven causándole una herida en el cuello y cortes en dos dedos de la mano izquierda, el mayor y el pulgar. Tras la agresión, el violento tomó al niño y se refugió en una finca cercana, permaneciendo oculto durante unos 30 minutos mientras los familiares de la víctima iniciaban su búsqueda desesperada.

Los allegados a la damnificada y el menor dieron aviso al 911, lo que activó un importante operativo policial. A la zona llegaron móviles de la Subcomisaría Santa Lucía Este, la Comisaría 2da, la Comisaría 3ra, la Comisaría 5ta y la Unidad Operativa Richet Zapata, según detallaron. El despliegue comenzó a rastrear el área para dar con el hombre y el pequeño.

Durante esos minutos, Heredia aprovechó para abordar un remís con la intención de escapar del lugar, informaron fuentes oficiales. Sin embargo, fue detectado por los familiares de la joven, quienes alertaron a los efectivos que participaban del operativo.

El vehículo fue interceptado a pocos metros y el agresor reducido por personal de la Comisaría 2da y de la Unidad Operativa Richet Zapata. Según confirmaron testigos, los parientes de la víctima intentaron lincharlo, por lo que debió ser protegido y trasladado rápidamente a la Subcomisaría Santa Lucía Este.

El caso quedó en manos de Flagrancia, que lo caratuló por lesiones y evaluará en las próximas horas los pasos a seguir mientras continúa la investigación. La joven herida recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro, aunque bajo contención tras el violento episodio