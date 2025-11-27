Jesica Cirio se animó y reveló los problemas de salud que sufrió

Los últimos años han sido notablemente duros para Jésica Cirio. Después de pasar por una separación difícil, la modelo y conductora conoció a Elías Piccirilo, se enamoró profundamente y contrajo matrimonio, solo para volver a divorciarse nueve meses después en medio de un escándalo. Él fue detenido y acusado de varios delitos. Simultáneamente, Jésica lidiaba con el duelo por la muerte de su hermana Verónica.

Esta cadena de eventos afectó significativamente su salud. Por primera vez en sus más de 20 años de carrera, que comenzó a los 11 años, Cirio decidió hacer una excepción a su silencio y habló en "Desayuno Americano". Hoy, su prioridad absoluta es su salud y su familia.

En este proceso de priorización, la conductora debió afrontar un problema físico derivado del trauma acumulado. "Me descubrieron algunas arritmias como consecuencia del estrés y todo lo que pasó", reveló. Añadió que, debido a esto, su deseo actual es resguardarse: "Es por eso que lo que más quiero hoy es resguardarme. Yo trabajo desde los 11 años y ahora decido bajar el perfil, es algo que también hablé mucho con mi terapeuta".

Esta revelación fue crucial para que Cirio tomara la decisión de pedir ayuda a personal especializado en temas de salud mental, buscando ordenarse y liberar la angustia y el dolor acumulados durante tanto tiempo.

La modelo concluyó que, a pesar de las dificultades del pasado, mantiene un enfoque proactivo en su bienestar. "Hoy trato de estar atenta a mi salud. Independientemente de que me cuido, como sano y hago ejercicio y me hago controles", afirmó. Aunque fue un año muy difícil, Jésica Cirio se considera una persona fuerte y busca refugio en sus seres queridos. "Fue un año muy difícil pero me considero una persona fuerte por lo que intento poner atención en mi vida, mi salud y de refugiarme en las personas que quiero".