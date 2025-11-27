La primera imagen de Nicolás Payarola dentro de la comisaría se conoció este jueves por la mañana, luego de quedar detenido en el marco de una causa que lo señala por presuntas estafas millonarias. El operativo fue realizado en su vivienda del Golf Club de Nordelta, partido bonaerense de Tigre, donde personal de la Superintendencia AMBA Norte I de la Policía Bonaerense ejecutó la orden emitida por el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro. El exabogado de Wanda Nara no opuso resistencia.

La investigación, encabezada por el fiscal Cosme Irribarren, unifica denuncias de al menos seis víctimas y está caratulada como “estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo”. Según fuentes judiciales, Payarola habría operado mediante maniobras financieras, desvío de fondos y documentación apócrifa para apropiarse de sumas millonarias.

Entre las causas que pesan sobre él se encuentra la denuncia de Juan Marcelo “Tito” Montiel, padre del futbolista campeón del mundo Gonzalo Montiel. De acuerdo al expediente, el jugador habría entregado US$700.000 para un proyecto inmobiliario que nunca se realizó. Según la Cámara Nacional de Apelaciones, que en octubre confirmó su procesamiento, Payarola se valió de la relación de confianza para intervenir en el manejo de fondos y promover la creación de la sociedad M&A Desarrollos Inmobiliarios, desde donde se realizaron sucesivas operaciones irregulares.

El fallo detalla extracciones en dólares desde cuentas vinculadas al futbolista, certificaciones falsas y movimientos bancarios sin respaldo, todos orientados —según sostuvo la Cámara— a desviar el dinero hacia fines ajenos a los pactados. Además, al confirmar el procesamiento, la Justicia ordenó un embargo sobre los bienes de Payarola por 810 millones de pesos.

El expediente también menciona que el abogado habría intentado compensar a la familia Montiel ofreciéndoles activos de terceros afectados: un campo de 132 hectáreas en La Pampa, una camioneta Toyota Hilux de otro denunciante e incluso un yate que pertenecería a la suegra de una víctima.

Los investigadores continúan analizando documentación, operaciones presuntamente fraudulentas y vínculos entre las distintas denuncias. Payarola permanece detenido mientras avanza el proceso judicial que podría derivar en nuevas imputaciones.