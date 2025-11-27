Julieta Poggio revela los límites de su relación abierta con su novio

Julieta Poggio visitó el programa La mañana con Moria en El Trece, donde conversó con la diva Moria Casán sobre su carrera, su fama y el gran cambio de vida que experimentó después de su participación en Gran Hermano. Durante la charla íntima, Poggio se detuvo a explicar un tema que genera mucho interés: la dinámica de su relación sentimental con su novio, Fabrizio Maida.

Casán, intrigada, indagó sobre el vínculo, ya que la actriz había aclarado previamente que mantenían una pareja abierta. Al ser consultada sobre la duración del noviazgo, Julieta aclaró: "Hace dos años estoy de novia".

Poggio relató que ella y Fabrizio se conocen desde que eran chicos y que fueron muy amigos. En ese momento, ambos tenían sus propias parejas, pero mantenían un vínculo de mucha confianza y se contaban todos sus secretos, aunque siempre hubo una segunda intención. Eventualmente, comenzaron a tener una relación de "amigos con derechos" y luego oficializaron su noviazgo bajo la regla de que cada uno tiene libertad para estar con otras personas.

Moria Casán preguntó específicamente sobre los límites dentro de la pareja. Julieta fue precisa al explicar que "Los límites se van poniendo según las cosas que van pasando". Poggio detalló que al principio no sabían bien cómo manejar esta dinámica, ya que era la primera vez que ambos la practicaban. Sin embargo, explicó que cuando surge una situación que incomoda a alguno de los dos, ponen límites.

La actriz dio un ejemplo concreto de las normas establecidas: "Pusimos el límite de que con conocidos no podemos estar y cuando hay una situación que a alguno de los dos nos lastima, lo conversamos".

Poggio también aclaró la política de no-confesión que rige entre ellos: "La verdad prefiero no saber cuando está con otra persona, aunque tampoco elijo la mentira, prefiero que no me cuente, y yo tampoco le cuento a él". Este pacto de silencio funciona como una regla en su noviazgo.

Finalmente, Julieta Poggio resumió la libertad que implica esta forma de relación: "Es como saber que tenes la libertad de hacer algo y que no estás cagando a la otra persona. Pero yo lo elijo ante todo, para compartir mis éxitos o para estar con mi familia".