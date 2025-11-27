El crimen de Santiago Nahuel López Monte, de 20 años, sacudió a Lanús luego de que el miércoles fuera apuñalado y la principal sospechosa resultara ser su novia de 16 años, quien escapó y permanece prófuga. La familia del joven reveló que él era víctima de maltratos constantes por parte de la adolescente, que lo insultaba, lo alejaba de sus seres queridos y ejercía violencia física sobre él.

Según relató Macarena, hermana de la víctima, Santiago era descalificado a diario por la joven. “Le decía que era una ‘mariquita’, una ‘pollerita de mamá’, pero no era así. Ella era tóxica, no lo dejaba estar con su familia”, aseguró en diálogo con Radio Mitre. También contaron que la adolescente lo golpeaba y lo dejaba horas afuera de la casa, quitándole la llave de la moto para obligarlo a esperar en la calle.

Publicidad

Los hermanos indicaron que el joven solía regresar lastimado a su hogar. “Cuando venía acá, siempre estaba rasguñado, golpeado. Una vez vino con la mano cortada y mi mamá le dijo ‘eso es una puñalada’”, recordó Macarena, quien afirmó que no sabían si Santiago estaba amenazado o “muy enamorado”, pero que el vínculo era claramente violento.

En medio del avance de la investigación, se difundió un audio que agrava la situación judicial de la adolescente. En la grabación, la joven advierte a la familia de Santiago: “No conocés a mi familia, no me conocés a mí. Santiago sabe la clase de personas que somos”. Y amenaza: “Voy a ir y les voy a dejar la casa como un colador. A mí no me van a venir a decir que soy una cagona”.

Publicidad

La causa quedó a cargo del fiscal Juan Ignacio Colazo, de la UFI de Responsabilidad Juvenil Nº2 de Lomas de Zamora, mientras la Policía continúa con la búsqueda de la menor. El entorno de Santiago exige justicia y reclama que la violencia que sufría el joven sea tenida en cuenta como antecedente clave en el avance del expediente.