La jornada cambiaria de este jueves volvió a marcar una fuerte brecha entre las distintas cotizaciones del dólar en el mercado argentino. El tipo de cambio oficial se mantiene sin variaciones y cotiza a $1.475, mientras que el dólar blue retrocedió 15 pesos y quedó en $1.435, profundizando las diferencias con el resto de los segmentos.

En el plano financiero, el dólar MEP se ubica en $1.483 y el contado con liquidación alcanza los $1.531, reflejando la presión sostenida de la demanda en estas alternativas en ausencia de operaciones con referencia internacional.

La falta de actividad en Wall Street (cerrado por el feriado del Día de Acción de Gracias) condiciona parcialmente el movimiento de los activos argentinos, aunque la plaza local muestra señales positivas. El S&P Merval avanza 0,9% con subas generalizadas en el panel líder, encabezadas por Sociedad Comercial del Plata, que gana 2,8%.

En el mercado de deuda, los bonos soberanos en dólares presentan una performance mixta. Registran mejoras el Bonar 2029 (+0,2%) y el Global 2041 (+0,1%), mientras que el Bonar 2030 retrocede 0,1%. En este contexto, el riesgo país se mantiene estable en 652 puntos básicos, nivel que refleja la cautela de los inversores ante la limitada referencia externa de la jornada.

A pesar del feriado en Estados Unidos, la dinámica cambiaria y bursátil local sigue marcada por la volatilidad y la búsqueda de estabilidad en un contexto de brecha elevada y tensiones estructurales en el mercado financiero argentino.