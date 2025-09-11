Sociedad > Diseño
Baños pequeños con estilo: las mejores tendencias para decorar sin obra
POR REDACCIÓN
Tener un baño pequeño no implica renunciar a la comodidad ni al diseño. Existen múltiples recursos decorativos que permiten renovar estos espacios, logrando ambientes más amplios y con un estilo único sin necesidad de realizar obras.
Una de las claves para ampliar visualmente el espacio es el uso de espejos, preferentemente de gran tamaño o en formato vertical, que reflejan la luz y crean la sensación de mayor amplitud. Además, elegir colores claros como blanco, gris suave o tonos pastel potencia la luminosidad, un factor esencial en baños reducidos.
Las paredes pueden convertirse en un lienzo creativo mediante papeles pintados o vinilos removibles, opciones ideales para quienes alquilan o buscan cambios rápidos y sin complicaciones. Para un estilo más sobrio, renovar las juntas o repintar los azulejos con productos específicos devuelve frescura sin necesidad de obras.
Actualizar accesorios es otra alternativa sencilla para modernizar el baño. Cambiar grifería, toalleros o luminarias puede transformar el ambiente de inmediato y con una inversión moderada. Asimismo, optar por muebles flotantes despeja el suelo, facilita la limpieza y contribuye a una sensación de mayor espacio.
Incorporar elementos naturales también aporta frescura y equilibrio. Plantas resistentes a la humedad, como helechos o potos, pueden ubicarse en estantes o macetas colgantes, sumando un toque de verde. Materiales cálidos como la madera y las fibras añaden textura y suavizan la frialdad típica de los baños.
Estas tendencias permiten personalizar cada baño según el estilo y presupuesto, transformando un espacio pequeño en uno de los favoritos del hogar sin necesidad de realizar obras complejas.
