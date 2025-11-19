Una vecina del barrio La Isla, en La Calera, Córdoba, vivió un inesperado episodio este martes cuando encontró restos óseos enterrados en el patio trasero de su vivienda. El hallazgo ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Avellaneda al 1100, donde la mujer realizaba refacciones junto a su familia.

Según informaron fuentes policiales, el descubrimiento se produjo mientras cavaban un pozo para los cimientos y la dueña de casa detectó la presencia de huesos entre la tierra. De inmediato alertó a la Policía, que se hizo presente en el lugar y recibió los restos, previamente colocados en una caja por la propietaria. La vivienda quedó perimetrada y bajo resguardo.

En el operativo intervino luego personal de la Policía Judicial, encargado de retirar las piezas óseas para su análisis. Los estudios forenses determinarán si pertenecen a restos humanos y, en ese caso, su antigüedad. Hasta el momento no se difundieron resultados preliminares.

Mientras se desarrollaban las tareas en la vivienda, varios vecinos se acercaron y compartieron una versión que circula desde hace años: que en esa zona habría funcionado un antiguo cementerio aborigen. La hipótesis no está confirmada y dependerá de las pericias saber si tiene sustento.

Por ahora, la causa permanece abierta y bajo investigación. Las autoridades no brindaron más detalles y el hallazgo mantiene en vilo al barrio, donde el misterio crece a la espera del informe oficial de la Policía Judicial.