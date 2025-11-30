Benjamín Vicuña y la señal del cielo que recibió en su cumpleaños 47

Benjamín Vicuña cumplió 47 años este sábado 29, una fecha que fue celebrada con una gran reunión de amigos y familiares. La celebración se llevó a cabo el viernes, donde todos los invitados esperaron la medianoche para cantarle el feliz cumpleaños.

En medio de la conmemoración, su pareja, Anita Espasandín, le dedicó una emotiva dedicatoria pública. En su mensaje, Espasandín le expresó sus deseos: “Que en tus hijos encuentres hogar y que ellos encuentren en vos protección y amor sano”. Además, Anita marcó su apoyo al actor al afirmar: “Deseo que nunca te rindas y que luches con convicción, pero con calma, las batallas que vengan”.

Publicidad

En el contexto de la celebración, surgieron detalles que el actor chileno interpretó como mensajes del destino. Vicuña elige creer en estas situaciones que, aunque para la mayoría podrían ser insignificantes, lo acercan a su hija Blanca, quien falleció el 8 de septiembre de 2012.

Justo antes de que se fuera la luz natural de su día de cumpleaños, apareció un arcoíris en Buenos Aires. Esta imagen se pudo ver a la perfección desde su balcón. Al toparse con ese escenario, el actor no dudó en compartir su emoción, escribiendo: “Imposible no creer en las señales. Gracias, cielo, por tu regalo”.