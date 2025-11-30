El llanto de Chechu Bonelli al recordar cómo Cvitanich la alejó de su suegra

Chechu Bonelli recordó sus tiempos como modelo y, tras admitir que ya ha sanado lo que le provocó la separación de Darío Cvitanich, ha comenzado a hablar abiertamente en programas de streaming. En sus descargos, Bonelli ha acusado al exfutbolista de infiel y ha compartido la parte más dolorosa del proceso, cuando admitió que se encerraba en el baño a llorar para que sus hijas no la vieran. La actual pareja de Darío, Ivana Figueiras, recogió el guante y la criticó con un fuerte mensaje.

A pesar de la polémica, Bonelli sigue hablando y recientemente se centró en la relación que mantenía con la madre de Cvitanich, quien vive en Baradero. A pesar de que la exmodelo sostiene que tiene una excelente relación con la mamá de Cvitanich, parece que ya no puede seguir hablando con ella ni visitarla.

Cuando le consultaron en La Casa del Streaming sobre el vínculo que tenía con su exsuegra, Bonelli se mostró emocionada, respondiendo: “Ay, no, la amo con toda mi alma”.

Al ser consultada sobre si mantiene la relación, y con la voz quebrada, Chechu Bonelli contestó: “Me invitaron a no tenerlo más, a retirarme de ahí”. A pesar de la indicación, la exmodelo reveló que hasta hace poco seguía viajando a visitarla.

Bonelli explicó la importancia de ese lazo para ella: “Para mí la sensación de hogar es esa, es ir a visitarla y aparte es una genia”. Recordando sus encuentros con su exsuegra, contó el trato que recibía: “¿Qué querés comer? Yo te preparo, acostate, dormí. Y yo decía, ay, sí, qué lindo, quiero esto”.

La pérdida de este vínculo ha sido profundamente dolorosa para Bonelli: “Y ahora la sensación de familia para mí se me rompió. Me he largado a llorar, es una de las cosas que más sufrí de la separación, el tener que cortar con eso”.

Finalmente, explicó que la conexión era muy especial, ya que su exsuegra solo tiene hijos varones. “Ella tiene todos hijos varones, entonces es como que yo era una hija también para ella. Todo lo que aprendí de la maternidad lo aprendí con ella”, cerró Chechu.