El enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, escaló este jueves con un mensaje publicado por el mandatario en la red social X. “3-0. 1° X/Twitter 2° Tribunas 3° Cancha. VLLC!”, escribió Milei, interpretado por analistas y seguidores como una celebración de una supuesta victoria sobre Tapia en su pulseada.

El post llega en medio de la polémica generada por la sanción a jugadores de Estudiantes de La Plata y al presidente del club, Juan Sebastián Verón, tras el escandaloso “pasillo de espaldas” durante el ingreso del árbitro en un partido reciente. Esta medida disciplinaria reavivó tensiones entre el Gobierno y la conducción de la AFA.

En las últimas semanas, los cruces entre Milei y Tapia se hicieron más visibles. Desde el Gobierno cuestionan la administración de Tapia y su influencia sobre el fútbol argentino, mientras que la AFA evita responder de manera directa, aunque mantiene una postura crítica frente a la intervención política en decisiones deportivas internas.

El mensaje del presidente incluyó el enigmático “VLLC”, expresión que Milei utiliza habitualmente en sus redes y que sus seguidores interpretan como un símbolo de desafío y victoria. La publicación generó un fuerte debate en ámbitos políticos y deportivos sobre la relación entre el poder ejecutivo y la AFA.