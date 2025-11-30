Las chapitas colgadas no son solo un adorno o manualidad: su reflejo metálico produce destellos de luz que resultan molestos para las aves, mientras que el movimiento con el viento genera un sonido intermitente que funciona como señal de alerta. Este recurso permite ahuyentar aves sin dañarlas ni alterar el entorno.

El método es especialmente útil para quienes sufren la presencia constante de palomas o cotorras en patios, balcones o techos. Las aves pueden transmitir enfermedades como histoplasmosis, criptococosis y salmonelosis, mientras que sus excrementos son corrosivos y pueden dañar superficies y muebles. Los nidos, además, atraen ácaros, pulgas y otros parásitos, y generan mal olor y deterioro estético del espacio.

Publicidad

Desde la perspectiva del Feng Shui, las chapitas en movimiento ayudan a romper la energía estancada y favorecen la circulación de energía positiva en patios o balcones poco ventilados o con acumulación de objetos.

Este método se destaca por ser económico, ecológico y no invasivo. Para casos de alta presencia de aves o situaciones difíciles de controlar, se recomienda consultar con un especialista, evitando técnicas que puedan perjudicar el bienestar de los animales.