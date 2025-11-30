La amenaza de Shakira a Mario Pergolini por culpa de un famoso

Mario Pergolini recordó el fuerte e inesperado cruce que tuvo con la cantante Shakira, cuyo motivo fue su entonces pareja, Antonito de la Rúa. Pergolini, conductor de Deja que entre el sol (Vorterix), relató el tenso momento que vivió con la artista colombiana antes de la primera edición de los MTV Music Awards Latinoamérica.

El entredicho surgió cuando Pergolini, quien estaba por conducir la ceremonia junto al actor mexicano Diego Luna, planteó la idea de hacer un comentario sobre la crisis del 2001 y la renuncia del expresidente Fernando de la Rúa (padre de Antonito). Pergolini recordó haber expresado: “Yo soy argentino, no puedo no hacerlo”.

Sin embargo, la idea fue rechazada de inmediato. Los directivos de MTV se negaron y le advirtieron que “Si le decís algo, Shakira se va”.

Molesto por la prohibición, Pergolini pidió hablar directamente con la artista colombiana, un encuentro que resultó ser más tenso de lo esperado. Pergolini contó que terminó en una reunión con Shakira, Antonito, el director de MTV, gente de la discográfica y él mismo, y que en ese momento “Quise llegar a un acuerdo”.

Pese a sus intentos, la respuesta de Shakira fue contundente. La cantante dejó claro que no permitiría ninguna referencia al episodio político que marcó la salida del poder del padre de su pareja, declarando: “Le decís algo, me doy media vuelta y me voy”.

Aunque Antonito de la Rúa, por su parte, “intentó calmar las aguas y hasta aceptó prestarse a la broma”, Shakira se mantuvo firme en su postura. El conductor recordó que ella fue muy clara: "Ella dijo: 'Te tocan y yo me doy media vuelta y me voy'".