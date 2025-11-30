Eugenia Tobal festejó sus 50 años con una mega fiesta y dejó afuera a una famosa

Eugenia Tobal celebró por adelantado sus 50 años con una fiesta espectacular junto a sus compañeros de MasterChef Celebrity. El elenco de esta edición del programa se muestra muy unido, presentándose como un verdadero grupo de amigos, más que en temporadas anteriores. Sin embargo, la ausencia de la conductora Wanda Nara desató especulaciones y encendió los rumores de "mala onda" dentro del equipo.

La celebración de Tobal fue "a pura música, baile y amigos". Entre los invitados que se mostraron muy divertidos estuvieron Sofi Martínez, Momi Giardina, Evangelina Anderson, Marixa Balli, Miguel Ángel Rodríguez, el Chino Leunis, Maxi López y el Turco Husaín. Evangelina Anderson incluso fue vista a los besos con Ian Lucas, participante de MasterChef Celebrity.

La ausencia de Wanda llamó la atención de todos. Días antes, el Turco Husaín también había festejado su cumpleaños número 51 y contó con la presencia de todos sus compañeros, incluida la propia conductora del ciclo. Pero esta vez, Wanda Nara "pegó el faltazo".

En paralelo al festejo, trascendió que los días de grabación del programa están siendo "más tensos que nunca". La exigencia de cocinar "a contrarreloj" y las duras devoluciones del jurado habrían afectado de manera especial a Tobal. Se mencionó que la actriz incluso "amagó con renunciar por diferencias con Germán Martitegui".

Con este contexto de tensión interna en las grabaciones, la falta de Wanda reavivó la polémica. La gran pregunta instalada es si su ausencia se debió a "un simple compromiso personal o está relacionado con el malestar de Tobal dentro del programa". La situación ha provocado que la semilla del conflicto "ya quedó instalada y promete nuevos capítulos en las próximas grabaciones". Por el momento, "nadie del equipo lo aclaró".