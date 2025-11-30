Publicidad
Policiales > Ruta 141

Dos personas resultaron heridas tras un choque entre autos en Caucete

El fuerte impacto entre los dos vehículos que circulaban en sentido contrario en Caucete desató una intensa operación de emergencia y dejó a varios heridos en la Ruta 141.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El hecho ocurrió alrededor de las 10 horas.

Un violento siniestro vial ocurrió este domingo en la Ruta 141, en Caucete. El hecho involucró a dos vehículos que circulaban en sentido contrario y que protagonizaron un fuerte impacto.

La colisión fue de consideración y provocó lesiones en los ocupantes de ambos rodados. Como resultado, varias personas resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas.

Inmediatamente, personal de emergencias asistió rápidamente a los heridos y procedió a trasladarlos al hospital para su evaluación y atención médica.

Tras el suceso, la zona del choque fue intervenida por efectivos policiales. La policía trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y asegurar el lugar mientras se llevaban a cabo las primeras pericias.

