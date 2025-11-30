Policiales > Ruta 141
Dos personas resultaron heridas tras un choque entre autos en Caucete
POR REDACCIÓN
Un violento siniestro vial ocurrió este domingo en la Ruta 141, en Caucete. El hecho involucró a dos vehículos que circulaban en sentido contrario y que protagonizaron un fuerte impacto.
La colisión fue de consideración y provocó lesiones en los ocupantes de ambos rodados. Como resultado, varias personas resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas.
Inmediatamente, personal de emergencias asistió rápidamente a los heridos y procedió a trasladarlos al hospital para su evaluación y atención médica.
Tras el suceso, la zona del choque fue intervenida por efectivos policiales. La policía trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y asegurar el lugar mientras se llevaban a cabo las primeras pericias.