Dos personas resultaron heridas tras un choque entre autos en Caucete

Un violento siniestro vial ocurrió este domingo en la Ruta 141, en Caucete. El hecho involucró a dos vehículos que circulaban en sentido contrario y que protagonizaron un fuerte impacto.

La colisión fue de consideración y provocó lesiones en los ocupantes de ambos rodados. Como resultado, varias personas resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas.

Inmediatamente, personal de emergencias asistió rápidamente a los heridos y procedió a trasladarlos al hospital para su evaluación y atención médica.

Tras el suceso, la zona del choque fue intervenida por efectivos policiales. La policía trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y asegurar el lugar mientras se llevaban a cabo las primeras pericias.