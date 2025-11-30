Lionel Messi y Thomas Müller se volverán a enfrentar en un partido decisivo, esta vez en la final de la MLS Cup. Ambos futbolistas ya escribieron capítulos memorables en la historia moderna del fútbol, desde cuartos de final del Mundial 2010 hasta goleadas históricas en la Champions League con Bayern Munich y Barcelona.

El historial entre ellos incluye la victoria alemana 4-0 sobre Argentina en 2010, el 7-0 global de Bayern a Barcelona en 2013, y la impactante goleada 8-2 de 2020, donde Müller volvió a destacarse como verdugo del conjunto catalán. También se enfrentaron en la final del Mundial 2014 en Brasil, con triunfo alemán 1-0 en el alargue, dejando a Messi sin la copa pero como mejor jugador del torneo.

Ahora, en la MLS, Messi lidera a Inter Miami mientras que Müller encabeza el proyecto de Vancouver Whitecaps. Ambos mantienen su capacidad de influir en partidos decisivos y prometen un duelo atractivo en la final. Inter Miami llega con ventaja de localía tras acumular 65 puntos en la temporada regular, producto de 19 victorias, 8 empates y 7 derrotas. Vancouver sumó 63 puntos con 18 triunfos, 9 empates y 7 derrotas, logrando un récord histórico del club en la temporada regular.

La rivalidad entre Messi y Müller, con antecedentes de goles, eliminaciones y noches históricas, vuelve a escena, esta vez en el contexto del fútbol estadounidense, en busca de una nueva página memorable en la carrera de ambos jugadores.